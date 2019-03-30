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Порошенко заявив про намір ініціювати саміт у нормандському форматі

Новини » Політика    30.03.2019 - 03:31
Порошенко заявив про намір ініціювати саміт у нормандському форматі
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Основним питанням має стати введення на Донбас миротворців ООН

Президент України Петро Порошенко заявив, що ініціює проведення саміту в Нормандському форматі після виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Він зазначив, що важливішого питання за припинення війни – немає.

"Відразу після президентських виборів, як я і говорив, я буду ініціювати проведення саміту в нормандському форматі з координацією наших іноземних американських партнерів. Я твердо переконаний, що ми маємо починати з узгодження проекту рішення про запровадження "блакитних касок" ООН, миротворців. І нічого важливішого для того, щоб якомога швидше припинити війну і почати мирне відновлення суверенітету для нас не існує", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів.

Раніше Порошенко заявив, що Україна може відновити політичний діалог з Росією тільки після припинення окупації Донбасу і Криму.

Відзначимо, за даними української розвідки, на окупованому Донбасі створюють спецзагони для розгону можливих акцій в ОРДЛО в ході виборів в Україні.

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