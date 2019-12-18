Меркель виступає проти санкцій США проти "Північного потоку-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина виступає проти экстратерриториальных санкцій, що Сполучені Штати збираються ввести проти "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.de.

За її словами, вона не бачить іншого рішення, крім як вести рішучі розмови щодо санкцій.

"Я хотіла б відзначити, що зараз ведуться переговори щодо газового контракту з Україною. І тому Німеччина не загрожує контрсанкциями, але на відміну від інших країн", - заявила вона.

З введенням санкцій проти проекту "Північний потік - 2" Сполучені Штати посилюють тиск на Німеччину.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат Сполучених Штатів прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 млрд доларів, в яку включені санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, США запевнили Україну, що санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", будуть негайно введені, якщо будівництво не буде припинено.