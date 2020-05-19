Німеччина і Вишеградська четвірка планують відкрити кордони

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та глави урядів Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини домовилися поступово зняти обмеження на перетин кордонів, запроваджені через пандемію COVID-19. Відповідна домовленість була досягнута під час відеоконференції за участі канцлера та голів урядів країн Вишеградської четвірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами речника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, глави урядів погодилися, що їх скасовуватимуть настільки швидко, наскільки це дозволятиме ситуація з пандемією COVID-19.

Зазначається, що про конкретні терміни зняття обмежень не йшлося.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон розкритикував країни Європейського Союзу через повне закриття кордонів в умовах пандемії COVID-19. За словами французького президента, Франція і Німеччина ввели обмеження на перетин кордонів у межах ЄС, але не заборонили переміщатися особам, які працюють в інших країнах.

Мова йде і про дозвіл перетину транспортних засобів, які перевозять товари, включаючи медичну продукцію і продукти харчування.

Макрон наголосив, що хоч Франція і Німеччина жорстко закрили зовнішні кордони ЄС, але всередині Євросоюзу залишаються відкритими. Деякі європейські країни не відреагували так само й закрили свої кордони із сусідами.

Як повідомляло РБК-Україна, Франція і Німеччина пропонують створити фонд відновлення економіки ЄС. Фонд відновлення європейської економіки загальним обсягом повинен складати 500 млрд євро.