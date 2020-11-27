Німеччина введе заборону на використання пластику з 2022 року

Німецький Бундестаг затвердив заборону на продаж пластикових пакетів в супермаркетах. Відповідна заборона набуде чинності з 2022 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після перехідного періоду, який через численні звернення представників галузі торгівлі збільшили з шести до 12 місяців, пластикові пакети з товщиною стінок від 15 до 50 мікронів будуть заборонені.

Під заборону не підпадають сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові пакетики, які в основному використовують у відділах для продажу овочів та фруктів.

В організації по захисту навколишнього середовища WWF вважають, що заборона на використання пластикових пакетів має швидше символічний характер, адже в Німеччині тільки 1% споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.

Нагадаємо, з січня минулого року у Молдові набрав чинності закон про заборону на використання та реалізацію пластикових пакетів.

Крім того, Комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища підтримав заборона одноразової пластикового посуду в Євросоюзі з 2021 року.

Додамо, що в жовтні 2018 року Європарламент схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію.