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У Молдові заборонили поліетиленові пакети

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 08:04
У Молдові заборонили поліетиленові пакети
Ілюстративне фото: пакет (УНІАН)

Документ набуватиме чинності поступово - з 2019 по 2021 рік

У Молдові з 1 січня 2019 року набув чинності закон про заборону на використання/реалізацію переносних поліетиленових (пластикових) пакетів з ручками або без ручок, товщиною від 50 мікрон, що надаються споживачам у пунктах продажу товарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ZDG.

За порушення нових правил будуть штрафувати як економічних агентів, так і громадян.

Уточнюється, що документ набиратиме чинності поступово.

Так, через рік, з 1 січня 2020 року, буде заборонено використання/реалізація тонких пластикових пакетів, товщиною менше 50 мікрон, за винятком тих, що використовуються як упаковка, з 2021 року - набуде чинності заборона на використання/реалізацію дуже тонких пластикових пакетів, товщиною менше 15 мікрон, за винятком тих, що використовуються як упаковка.

На думку авторів закону, поліетиленові пакети, що не підлягають вторинній переробці, є джерелом сміття, під час їх спалювання виділяються отруйні гази, а розпад пластику займає від 100 і 400 років.

Як альтернативу одноразового посуду або пластикових пакетів пропонується використовувати продукцію з паперу, кукурудзяного борошна, органічних конопель, цукру, пшениці, цукрових буряків, цукрової тростини, крохмалю, яблучних відходів.

Нагадаємо, у Львові великі торговельні мережі, крім поліетиленових пакетів, повинні пропонувати покупцям альтернативні пакування з паперу або тару багаторазового використання.

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