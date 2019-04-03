Німеччина не бачить підстав для скасування санкцій проти РФ

Німеччина не бачить причин для скасування санкцій ЄС проти Росії. Про це заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє DW.

Зайберт зазначив, що РФ продовжує порушувати міжнародне право.

"Санкції відносно Росії були введені тому, що на те є причини. І санкції можуть бути скасовано, якщо відпадуть причини, які полягають у анексії Росією Криму, яка протирічить міжнародному праву, в російській військовій дестабілізації ситуації на сході України і невиконанні положень мінської угоди", - зазначив він.

Як пояснила кореспонденту DW прес-секретар німецького міністра економіки Петера Альтмайера, в участі міністра економіки в церемонії відкриття німецького підприємства за кордоном немає нічого екстраординарного. Це бувало й раніше, адже під час закордонних поїздок він часто відвідує промислові підприємства, сказала вона.

Як повідомляється, міністр візьме участь у церемонії відкриття заводу Mercedes. Але в його прес-службі відзначили, що будуть ще і переговори з президентом Володимиром Путіним і міністрами енергетики Олександром Новаком і промисловості і торгівлі Денисом Мантуровим.

Нагадаємо, 15 березня Європейський Союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс у список відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці.