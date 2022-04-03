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Однією з країн-гарантів безпеки України може стати Ірландія, - Зеленський

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Дублін, Неділя 03 квітня 2022 05:35
Однією з країн-гарантів безпеки України може стати Ірландія, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

У списку потенційних країн-гарантів України може також з'явиться І Ірландія. Керівництву країни передані проекти документів для ознайомлення та внесення правок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського каналу Fox News.

"Нам потрібні гарантії безпеки від провідних держав, і РФ розуміє, що у нас можуть бути сперечання з приводу тієї чи іншої країни. Але серед ключових країн-гарантів можуть бути як члени НАТО, також і позаблокові. Мова йде про ключових гравців, ми розглядаємо ключових гравців світу. Але ще раз скажу: ми хочемо бачити гарантами ті країни, які готові приєднатися до процесу відкрито. Крім США, Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччини. Чому я назвав цей список? Це ще не все. Ми б хотіли, щоб Китай приєднався до нього. Я знаю про Ізраїль та Ірландію", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що він говорить поки тільки про ті країни, які готові виступити гарантами безпеки України, або ж про ті, з якими вдається знайти спільну мову в цьому питанні. Президент вважає, що Росія також має бути присутня в цій угоді, тому що вона безпосередньо є стороною війни.

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