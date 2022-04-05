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Зеленський про гарантії безпеки: поки ми не отримали перелік країн, готових включитися на 100%

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 10:35
Зеленський про гарантії безпеки: поки ми не отримали перелік країн, готових включитися на 100% Фото: президент України Володимир Зеленський (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для гарантій безпеки потрібні "серйозні гравці", які готові на все. Однак держава поки не отримала перелік країн, які готові включитися на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю українським журналістам.

"Є багато країн, які хочуть долучитися, але це другий етап. Перший етап - це коло гарантерів, на скільки вони потужні і що можуть гарантувати нам. Тому що всі ці країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали перелік тих країн, які готові на 100% "включитись за вас" і це дуже важливий момент. Для нас не потрібно 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку включитися і воювати за Україну.Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, як заявив раніше президент, в списку потенційних країн-гарантів України може також з'явиться І Ірландія. Керівництву країни передані проекти документів для ознайомлення та внесення правок.

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