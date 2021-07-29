Німеччина посилить правила в'їзду з цих вихідних, - Reuters

Німеччина вже на цих вихідних посилить правила в'їзду для всіх мандрівників. Зокрема, треба буде довести наявність імунітету до COVID-19 після вакцинації або перенесеної хвороби, або пред'явити негативний тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що ці заходи відображають стурбованість регіональних і федеральних влад щодо повернення німців з туристичних країн і зростання числа пацієнтів з COVID-19, що може наблизити четверту хвилю.

На сьогодні Німеччина вимагає негативний тест або підтвердження імунітету тільки від тих, хто прибуває з так званих "зон ризику", до яких відносяться, наприклад, Великобританія, Іспанія і Нідерланди.

Але тепер правила будуть застосовуватися до всіх мандрівників в аеропортах і на сухопутному кордоні.