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Стало відомо, коли Німеччина відкриє кордони для українських туристів

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Берлін, П'ятниця 16 липня 2021 18:48
Стало відомо, коли Німеччина відкриє кордони для українських туристів Фото: Німеччина почне пускати всіх українців (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Німеччина відкриє кордони для українських туристів вже цього тижня. Країна переглянула свій національний "зелений список".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням МВС Німеччини.

Повідомляється, що Німеччина відкриє кордони для українських туристів з 00:00 18 липня. Однак для авіапасажирів в силі залишається вимога надати один з наступних документів:

  • негативний результат тесту на COVID;
  • документ про повний курс вакцинації однією з вакцин, затверджених в ЄС;
  • для осіб, які одужали, - позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений мінімум за 28 днів і максимум за 6 місяців до в'їзду.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що кожна країна сама буде приймати рішення про допуск українців.

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