Стало відомо, коли Німеччина відкриє кордони для українських туристів
Фото: Німеччина почне пускати всіх українців (GettyImages)
Згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Німеччина відкриє кордони для українських туристів вже цього тижня. Країна переглянула свій національний "зелений список".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням МВС Німеччини.
Повідомляється, що Німеччина відкриє кордони для українських туристів з 00:00 18 липня. Однак для авіапасажирів в силі залишається вимога надати один з наступних документів:
- негативний результат тесту на COVID;
- документ про повний курс вакцинації однією з вакцин, затверджених в ЄС;
- для осіб, які одужали, - позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений мінімум за 28 днів і максимум за 6 місяців до в'їзду.
Нагадаємо, напередодні Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що кожна країна сама буде приймати рішення про допуск українців.