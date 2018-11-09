Германия ужесточила законодательство о предоставлении убежища

Иллюстративное фото (UNHCR Paula Bronstein)

Соискателей статуса беженца обязали участвовать в проверке их ходатайств

Соискатели статуса беженца в Германии будут обязаны активно содействовать проверке их ходатайств о предоставлении убежища. Соответствующий законопроект парламент ФРГ принял в четверг, 8 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, решение поддержали правящая коалиция, а также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правые популисты из "Альтернативы для Германии".

При этом представители Левой партии и "Союза-90"/"зеленых" выступили против.

До сих пор обязанность сотрудничать с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF) существовала только при подаче ходатайства о предоставлении убежища, но не при дальнейшей проверке правомерности уже принятого решения о признании статуса беженца.

Однако в будущем, даже те, кто уже получил соответствующий статус, при проверках, которые возможны в течение трех лет, должны всячески сотрудничать с властями и предоставлять по их запросу требуемые документы. В противном случае мигрантам грозят денежный штраф или тюремное заключение.

Также отмечается, что до 2020 года повторно изучат почти 800 тысяч решений.

"После изменения законодательства власти смогут тщательно изучить, являются ли правильными выданные изначально решения. Это позволит повысить качество процедур, связанных с предоставлением убежища", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Напомним, с начала 2018 года в Германию прибыли более 100 тысяч беженцев.

Добавим, в Германии считаются пропавшими без вести почти 3500 детей беженцев.