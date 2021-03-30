Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів: тест на COVID-19 обов'язковий для всіх

У Німеччині відсьогодні, 30 березня, всі авіапасажири з-за кордону зобов'язані мати при собі негативний тест на коронавірус. Він повинен бути зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Пасажирам, які не зможуть надати авіакомпанії результати тесту перед вильотом, буде заборонено здійснювати посадку в літак. Таке правило буде діяти як мінімум до 12 травня.
Дозволяється проведення ПЛР-тесту або експрес-тесту. Результати тесту можуть бути в паперовій або цифровій формі німецькою, англійською або французькою мовами. У ньому повинні бути вказані дата і тип тесту. При цьому вартість проведення тесту оплачують самі пасажири. Від наявності тесту звільняються члени екіпажу літаків і діти до 5 років.
Уряд Німеччини вважає, що такі заходи дозволять запобігти поширенню COVID в країні.
Нагадаємо, рішення про посилення правил для авіаперевізників з-за кордону було прийнято в Німеччині 25 березня. Спочатку нова вимогу планували ввести з 28 березня. Проте пізніше в країні відстрочили на два дні введення правила, щоб авіакомпанії мали більше часу для підготовки.
Раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині побоюються, що країна ризикує втратити контроль над коронавірусом найближчим часом.