Німеччина про загрозу вторгнення РФ в Україну: не можна спати спокійно
Депутат німецької партії "Зелені" Омід Нуріпур заявив, що в Німеччині точно не знають, чи готує президент РФ Володимир Путін вторгнення в Україну. Однак там впевнені, що в Україні "неможливо спати спокійно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WAZ.
"Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", - заявив він.
Нуріпур додав, що уряд Німеччини готовий "кинути все на дипломатичний баланс".
"Разом з тим ми повинні обговорити з державами ЄС у Східній і Центральній Європі і з Україною, що необхідно зробити. Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", - додав депутат.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що в даний час Російська Федерація фізично не може здійснити велике вторгнення на територію України.
Нагадаємо, до цього Данилов заявляв, що РНБО не бачить загроз для відкритого нападу Росії, незважаючи на концентрацію російських військ в України.
Крім того, раніше Данилов заявляв, що ризику неминучого вторгнення Росії в Україну немає.