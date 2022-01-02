Німеччина про загрозу вторгнення РФ в Україну: не можна спати спокійно

Депутат німецької партії "Зелені" Омід Нуріпур заявив, що в Німеччині точно не знають, чи готує президент РФ Володимир Путін вторгнення в Україну. Однак там впевнені, що в Україні "неможливо спати спокійно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WAZ .

"Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", - заявив він.

Нуріпур додав, що уряд Німеччини готовий "кинути все на дипломатичний баланс".

"Разом з тим ми повинні обговорити з державами ЄС у Східній і Центральній Європі і з Україною, що необхідно зробити. Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", - додав депутат.