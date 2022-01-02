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Германия об угрозе вторжения РФ в Украину: нельзя спать спокойно

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Воскресенье 02 января 2022 21:40
Германия об угрозе вторжения РФ в Украину: нельзя спать спокойно Фото: депутат немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Валерия Полищук

Депутат немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур заявил, что в Германии точно не знают, готовит ли президент РФ Владимир Путин вторжение в Украину. Однако там уверены, что в Украине "невозможно спать спокойно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ.

"Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно", - заявил он.

Нурипур добавил, что правительство Германии готово "бросить все на дипломатический баланс".

"В то же время мы должны обсудить с государствами ЕС в Восточной и Центральной Европе и с Украиной, что необходимо сделать. Это может быть только совместный европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", - добавил депутат.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в настоящее время Российская Федерация физически не может совершить большое вторжение на территорию Украины.

Напомним, до этого Данилов заявлял, что СНБО не видит угроз для открытого нападения России, несмотря на концентрацию российских войск у Украины.

Кроме того, ранее Данилов заявлял, что риска неизбежного вторжения России в Украину нет.

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