Німеччина вимагає негайно звільнити Асєєва

Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com/egor.firsov)

У заяві посольства Німеччини зазначається, що засудження Асєєва - це напад на свободу слова і права журналістів

Німеччина вимагає негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва, якого окупаційна влада засудила на 15 років ув'язнення на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Німеччини в Україні у Twitter.

У заяві наголошується, що засудження Асєєва - це напад на свободу слова і права журналістів.

"Німеччина вимагає негайного звільнення журналіста Станіслава Асєєва. Його засудження - це напад на свободу слова і права журналістів. Німеччина продовжує закликати звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених в непідконтрольних уряду районах України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 22 жовтня російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув'язнення. Бойовики звинуватили журналіста в "шпигунстві" й "закликах до екстремістської діяльності". Крім того, окупанти стверджують, що Асєєв передавав дані українським спецслужбам і вербував людей для збору і передачі військових відомостей.

Нагадаємо, Україна в ООН засудила ув'язнення окупаційною владою в Донецьку Асєєва і закликала звільнити його негайно і без всяких умов.

Також РБК-Україна повідомляло, що країни Балтії закликали звільнити журналіста Асєєва.