ООН і Amnesty International засудили "вирок" Асєєву

Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com/egor.firsov)

Amnesty International вимагає звільнити Асєєва

Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна засудили "вирок" окупантів про засудження журналіста Станіслава Асєєва до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, в ООН висловили стривоженість тим, що Асєєв разом із українським блогером Олегом Галазюком позбавлені волі за критичні публікації.

"Їхні права на належну правову процедуру і справедливий суд не були дотримані", – йдеться в заяві моніторингової місії ООН.

Також відзначається, що переслідування незалежних журналістів за їхню діяльність створює атмосферу, "в якій свобода думки і вираження поглядів є суворо обмеженими".

Місія також заявила, що не мала конфіденційного доступу до Асєєва, попри численні запити.

Крім того, директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук заявила, що "вирок" Асєєву є "черговим порушенням прав людини силами, які п’ять років тому взяли під контроль Донецьк", та що Асєєва необхідно негайно звільнити.

Нагадаємо, вчора окупанти засудили до 15 років ув'язнення Асєєва. Його звинуватили у "шпигунстві" та "закликах до екстремістської діяльності". Також в матеріалах справи стверджують, що Асєєва передавав дані в СБУ і вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передачі відомостей військового характеру.

Звільнити Асєєва закликав Комітет захисту журналістів (CPJ) та посольство США в Україні.