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Германия требует немедленно освободить Асеева

Новости » Общество    25.10.2019 - 14:53
Германия требует немедленно освободить Асеева
Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

В заявлении посольства Германии отмечается, что осуждение Асеева - это нападение на свободу слова и права журналистов

Германия требует немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, которого окупационная власть осудила на 15 лет заключения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Германии в Украине в Twitter.

В заявлении отмечается, что осуждение Асеева - это нападение на свободу слова и права журналистов.

"Германия требует немедленного освобождения журналиста Станислава Асеева. Его осуждения - это нападение на свободу слова и права журналистов. Германия продолжает призывать освободить всех незаконно задержанных заключенных в неподконтрольных правительству районах Украины", - говорится в сообщении.

Германия требует немедленно освободить Асеева

Как известно, 22 октября российско-оккупационные силы осудили Асеева до 15 лет тюремного заключения. Боевики обвинили журналиста в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Кроме того, оккупанты утверждают, что Асеев передавал данные украинским спецслужбам и вербовал людей для сбора и передачи военных сведений.

Напомним, Украина в ООН осудила заключение оккупационными властями в Донецке Асеева и потребовала освободить его немедленно и без всяких условий.

Также РБК-Украина сообщало, что страны Балтии призвали освободить журналиста Асеева.

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