Аргентина зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі ЧС

Команда Хорхе Сампаолі пропустила від Хорватії три м'ячі без відповіді

Збірна Аргентини, розгромно програвши команді Хорватії (0:3) в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018, зазнала найбільшої з 1958 року поразку в першому раунді мундіалю. Про це повідомляє в Twitter статистичний агрегатор Opta.

60 років тому латиноамериканська команда програла збірній вже не існуючої Чехословаччини з рахунком 1:6.

1 - This was Argentina’s heaviest defeat in the first round group stages of a World Cup tournament since losing 1-6 to Czechoslovakia in 1958. Crushed. #ARG #CRO #ARGCRO — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2018

Нагадаємо, хорвати завдяки перемозі над Аргентиною забезпечили собі вихід в плей-офф турніру. Для Хорватії це перший вихід з групи ЧС з 1998 року.

Аргентинці ж за два тури набрали одне очко і ризикують не потрапити в 1/8 фіналу.

Якщо 22 червня Ісландія обіграє Нігерію, то команда Хорхе Сампаолі зможе при вдалому для себе варіанті тільки наздогнати ісландців за очками.

В останній раз Аргентина не виходила з групи на чемпіонаті світу-2002 в Японії і Кореї. Тоді нинішньому лідеру збірної Ліонелю Мессі було 15 років.