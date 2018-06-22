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Аргентина зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі ЧС

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    22.06.2018 - 09:37
Фото: Аргентина - Хорватія (twitter.com/Argentina)
Фото: Аргентина - Хорватія (twitter.com/Argentina)

Команда Хорхе Сампаолі пропустила від Хорватії три м'ячі без відповіді

Збірна Аргентини, розгромно програвши команді Хорватії (0:3) в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018, зазнала найбільшої з 1958 року поразку в першому раунді мундіалю. Про це повідомляє в Twitter статистичний агрегатор Opta.

60 років тому латиноамериканська команда програла збірній вже не існуючої Чехословаччини з рахунком 1:6.

Нагадаємо, хорвати завдяки перемозі над Аргентиною забезпечили собі вихід в плей-офф турніру. Для Хорватії це перший вихід з групи ЧС з 1998 року.

Аргентинці ж за два тури набрали одне очко і ризикують не потрапити в 1/8 фіналу.

Якщо 22 червня Ісландія обіграє Нігерію, то команда Хорхе Сампаолі зможе при вдалому для себе варіанті тільки наздогнати ісландців за очками.

В останній раз Аргентина не виходила з групи на чемпіонаті світу-2002 в Японії і Кореї. Тоді нинішньому лідеру збірної Ліонелю Мессі було 15 років.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 22 червня Аргентина - Хорватія: відео голів та огляд матчу
Теги публікації: ЧМ-2018, чемпионат мира, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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