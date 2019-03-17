Німеччина вважає анексію Криму фатальним порушенням закону

Маас наголошує, що Росія поставила під сумнів правила мирного співіснування

Аннексия Крыма Российской Федерацией с использованием военной силы была фатальным нарушением закона. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Германии.

Маас подчеркнул, что своими действиями РФ поставила под сомнение основные правила мирного сосуществования, просунув свои границы.

"Фатальным нарушением закона является пятая годовщина использованием Россией военной силы для продвижения своих границ. Тот, кто действует таким образом, уничтожает доверие и ставит под сомнение основные правила мирного сосуществования", - отметил глава МИД Германии.

Отметим, 18 марта проходит пять лет, как президент РФ Владимир Путин объявил о присоединении Крыма в состав РФ после проведения псевдореферендума 16 марта 2014 года.

РБК-Украина писало, что подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов во время выступления в Севастополе заявил, что российский президент Владимир Путин "лично руководил аннексией полуострова. Путин завтра, 18 марта, планирует посетить Крым.

Ранее верховный представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что Европейский союз никогда не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией.