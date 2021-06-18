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Німеччина дозволила в'їзд без карантину з низки країн

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Німеччина, П'ятниця 18 червня 2021 16:12
Німеччина дозволила в'їзд без карантину з низки країн Фото: Німеччина дозволила в'їзд без карантину з низки країн (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Німеччина дозволила в'їзд з низки країн без проходження 10-денного карантину після прибуття. України в ньому поки що немає.

Про це заявив 18 червня Інститут Роберта Коха (RKI) з вивчення інфекційних хвороб, передає Reuters.

Зазначається, що Німеччина вилучила зі списку регіонів із високим рівнем зараження коронавірусом популярні напрямки літнього відпочинку у Франції, Греції, Швейцарії та частині Іспанії.

Це означає, що людям, які в'їжджають до Німеччини з цих регіонів, більше не буде потрібно карантин протягом десяти днів.

Бельгія, південна частина Данії, Естонія, Йорданія, Литва, три провінції Нідерландів, Норвегія, палестинські території, декілька регіонів Словенії та Сент-Люсія також були виключені зі списку ризику.

Нагадаємо, Європейський союз на тлі поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 дозволив відкрити зовнішні кордони для громадян США і ще чотирьох країн. Їх внесли до відповідного "зеленого списку".

Згідно з новим переглядом, який проводиться кожні два тижні, з 18 червня країни-учасниці Євросоюзу можуть поступово скасувати обмеження на поїздки для жителів США, Албанії, Лівану, Сербії та Північної Македонії.

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