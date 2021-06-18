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Євросоюз дозволив відкрити кордони для громадян США і ще 4 країн

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Брюссель, П'ятниця 18 червня 2021 15:05
Євросоюз дозволив відкрити кордони для громадян США і ще 4 країн Фото: Євросоюз розширив список країн для вільного в'їзду (facebook com EuropeanCommission)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз на тлі поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 дозволив відкрити зовнішні кордони для громадян США і ще чотирьох країн. Їх внесли до відповідного "зеленого списку".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Згідно з новим переглядом, який проводиться кожні два тижні, з 18 червня країни-учасниці Євросоюзу можуть поступово скасувати обмеження на поїздки для жителів США, Албанії, Лівану, Сербії та Північної Македонії.

До цього в списку були Австралія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд. Також уточнюється, що можуть відкрити кордони і для Китаю, якщо Пекін прийме дзеркальні заходи для громадян європейських країн.

Нагадаємо, раніше Євросоюз зняв обмеження на поїздки всередині ЄС для тих, у кого є COVID-сертифікати.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Німеччина відкривається для українських туристів з 25 червня, але є ряд умов.

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