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Німеччина розширила прикордонний контроль з країнами ЄС

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 08:45
Німеччина розширила прикордонний контроль з країнами ЄС
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Німеччина вводить контроль на внутрішніх кордонах ЄС з Францією, Австрією і Швейцарією, Італією, Іспанією, Данією і Люксембургом

Через швидке поширення коронавірусу, влада Німеччини ввела прикордонний контроль з новими країнами Євросоюзу. Про це повідомила пресс-служба Міністерства внутрішніх справ Німеччини (МВС ФРН).

Як повідомляється, Німеччина вводить контроль на внутрішніх кордонах ЄС з Францією, Австрією і Швейцарією, Італією, Іспанією, Данією і Люксембургом. Також по прибуттю з цих країн людей на літаках будуть оглядати.

Для того, щоб довести, що для поїздки є особлива необхідність, потрібно буде надати спеціальні документи прикордонній службі, в іншому випадку, подорожуючих в Німеччину на кордоні попросять виїхати назад в країни, з яких вони прибули.

Нагадаємо, посольство України у ФРН та генеральні консульства зареєстрували вже 2,5 тис. громадян, які хочуть повернутися в Україну з Німеччини після закриття кордонів через коронавірус. Як розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, кількість бажаючих повернутися різко зросла.

Також Україна планує провести евакуацію понад 35 тисяч українських громадян, які знаходяться за кордоном.

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