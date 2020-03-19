В Німеччині зареєструвались 2,5 тис. людей, які чекають евакуацію в Україну

Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)

Наразі призначено два авіарейси

Посольство України в ФРН та генеральні консульства зареєстрували уже 2,5 тис. громадян, які хочуть повернутися в Україну з Німеччини після закриття кордонів через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, кількість охочих повернутися різко зросла.

"Список нашої дипмісії, посольства, збільшився удвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - поінформував він.

Упродовж дня 18 березня вдалося домовитися про організацію двох рейсів з Берліна (аеропорт Тегель) до Києва (аеропорт Бориспіль) компанії SkyUp: у суботу 21 березня (квитки були миттєво розкуплені) та в понеділок 23 березня.

Крім того, посольство продовжує пробивати можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.

Раніше повідомлялося, що на п’ятницю, 20 березня, заплановано чотири спеціальних потяги з Перемишля в Київ, якими можуть повернутися українці. Спецпотяги "Укрзалізниці" курсуватимуть 20 березня за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

РБК-Україна писало, що українців з Кіпру, які не встигли повернутися через закриття кордонів, планують евакуювати спецрейсами 20 березня.

Нагадаємо, всього Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном.