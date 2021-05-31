Франція вважає серйозним проступком можливе стеження США за Меркель і Штайнмаєром
У Франції відреагували на інформацію про можливе стеження США за канцлером Німеччини Ангелою Меркель і колишнім головою МЗС (нинішнім президентом) ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони вважають це серйозним проступком.
Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє Le Figaro.
За його словами, цю інформацію перевірятимуть.
"Це дуже серйозно. Ми повинні перевірити ці факти і засудити їх, якщо це виявиться правдою", - сказав Бон.
Раніше з'явилася інформація, що данські спецслужби допомагали АНБ стежити за європейськими політиками.
Скандал почався ще в 2013 році, коли тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.
Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості голові данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.
Нагадаємо, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів. Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.