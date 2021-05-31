Франція вважає серйозним проступком можливе стеження США за Меркель і Штайнмаєром

У Франції відреагували на інформацію про можливе стеження США за канцлером Німеччини Ангелою Меркель і колишнім головою МЗС (нинішнім президентом) ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони вважають це серйозним проступком.

Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє Le Figaro .

За його словами, цю інформацію перевірятимуть.

"Це дуже серйозно. Ми повинні перевірити ці факти і засудити їх, якщо це виявиться правдою", - сказав Бон.

Раніше з'явилася інформація, що данські спецслужби допомагали АНБ стежити за європейськими політиками.

Скандал почався ще в 2013 році, коли тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості голові данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.