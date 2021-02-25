Німеччина продовжить військову місію в Афганістані ще на рік

Уряд Німеччини узгодив продовження військового мандата в Афганістані до 2022 року. Далі це рішення мають затвердити в нижній палаті парламенту Бундестагу.

Поточний мандат Німеччини в Афганістані закінчується в березні. У разі, якщо Бундестаг схвалить рішення уряду, німецькі військові залишаться в Афганістані ще на 10 місяців, до 31 січня 2022 року.

"Нова дата належним чином враховує складну ситуацію в Афганістані, а також дає можливість гнучкості, необхідної для того, щоб мати можливість реагувати у разі зміни нестабільної ситуації в області безпеки і загроз", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

Кількість військовий буде незмінним - максимально в Афганістані може перебувати 1300 німецьких військових. Зараз там перебуває понад 1100 військових. Це другий за величиною контингент у місії НАТО в Афганістані після США.