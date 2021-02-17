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Нова Зеландія виводить військовий контингент з Афганістану

Новость на русском → Веллінгтон, Середа 17 лютого 2021 09:35
Нова Зеландія виводить військовий контингент з Афганістану Фото: військові (nzdf.mil.nz)
Автор: Андрій Козловський

Нова Зеландія до травня виведе військовий контингент з Афганістану. Ця місія була однією з найдовших в історії для Сил оборони Нової Зеландії.

Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, передає The Guardian.

"Після 20-річної присутності Сил оборони Нової Зеландії в Афганістані прийшов час її завершити", - сказала глава уряду.

Вона також подякувала усім військовим, які проходили там службу.

"Хочу відзначити десятьох новозеландців, які втратили життя під час виконання обов'язків, а також понад 3500 військових та інших службовців, чию відданість перетворенню конфлікту на мир ми завжди будемо пам'ятати", - сказала Ардерн.

За словами міністра закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махути, ситуація в Афганістані залишається складною, але внутрішньодержавний мирний процес дає країні надію на досягнення тривалого політичного рішення.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про виведення частини контингенту своїх військ в Іраку і Афганістані. За словами Пана Міллера, в Іраку і Афганістані залишаться до 2,5 тисячі військових.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності Сполучених Штатів.

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