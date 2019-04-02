Німеччина закликала РФ і США скоротити кількість боєголовок і пускових установок

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав США і РФ зберегти Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), строк дії якого закінчується в 2021 році. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Глава МЗС також закликав докласти зусиль для того, щоб, "нарешті, Договір про заборону випробувань ядерної зброї набув чинності".

"Незалежно від того, в Європі, чи в Азії або десь ще - ми не можемо дозволити собі нових потрясінь для стратегічної стабільності. У зв'язку з цим ми повинні зберегти такий важливий, що працює договір СНО-3". Документ не тільки служить безпеки у відносинах між США і Росією, але є стовпом безпеки Європи та глобального ядерного порядку", - йдеться в повідомленні.

Він заявив, що нові кроки щодо скорочення ядерної зброї можливі без підриву безпеки.

"США і Росія можуть і повинні і далі скорочувати кількість боєголовок і установок", - вважає Маас.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору. Указ набирав чинності з дня його підписання - 4 березня.

Крім того, на початку лютого на сайті Державного департаменту США було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети.