Маас назвав одну з причин виходу РФ і США з ракетного договору

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

За словами Мааса, Китай теж має стати частиною договору про роззброєння

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав одну з причин виходу Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки з договору про ракети середньої та малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel am Sonntag.

За словами Мааса, однією з причин виходу Росії та США з ракетного договору є відсутність Китаю в будь-яких угодах щодо роззброєння чи контролю над озброєнням.

"У Китаю свобода дій, озброюватимуться і інші країни - Північна Корея, Пакистан, Індія", - наголосив він.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства вважає, що Китай повинен брати участь в угодах, які стосуються озброєння.

"Якщо Пекін відмовляється від контролю, то це не повинно означати кінець дискусії. Китай повинен зайняти місце за столом переговорів. Ми повинні здійснювати тиск", - наголосив Маас.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору. Указ набирає чинності з дня його підписання - 4 березня.

Крім того, на початку лютого на сайті Державного департаменту США було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети.

Як писало РБК-Україна раніше, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс не має наміру втягуватися у нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в ЄС у відповідь на порушення РФ ракетного договору.