ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Німеччина визнала парламент Венесуели єдиним легітимним інститутом

Новини » Політика    30.01.2019 - 21:50
Німеччина визнала парламент Венесуели єдиним легітимним інститутом
Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Державний міністр у МЗС Німеччини заявив, що тільки парламент Венесуели може прокласти дорогу до нових виборів президента

Державний міністр у МЗС Німеччини Нільс Аннен заявив, що тільки Національна асамблея Венесуели може прокласти дорогу до нових президентських виборам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, офіційний Берлін визнає венесуельський парламент єдиним легітимним інститутом. У Німеччині вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро "контролює всі інститути країни", що дає йому можливість "домінувати на виборах і фальсифікувати їх".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо отримати контроль над деякими активами уряду Венесуели і центробанку, які знаходяться на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка та інших американських банків.

При цьому Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо виїжджати з країни і заблокував всі його банківські рахунки.

Додамо, що також Австралія заявила про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Як заявила глава МЗС Меріс Пейн, Гуайдо визнається тимчасовим президентом Венесуели до проведення в країні президентських виборів.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль офіційно визнає лідера венесуельської опозиції президентом країни.

Трамп закликав американців утриматися від поїздок до Венесуели Німеччина готова направити військові кораблі в Чорне море
Новини України ГерманияВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся