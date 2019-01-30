Німеччина визнала парламент Венесуели єдиним легітимним інститутом

Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Державний міністр у МЗС Німеччини заявив, що тільки парламент Венесуели може прокласти дорогу до нових виборів президента

Державний міністр у МЗС Німеччини Нільс Аннен заявив, що тільки Національна асамблея Венесуели може прокласти дорогу до нових президентських виборам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, офіційний Берлін визнає венесуельський парламент єдиним легітимним інститутом. У Німеччині вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро "контролює всі інститути країни", що дає йому можливість "домінувати на виборах і фальсифікувати їх".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо отримати контроль над деякими активами уряду Венесуели і центробанку, які знаходяться на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка та інших американських банків.

При цьому Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо виїжджати з країни і заблокував всі його банківські рахунки.

Додамо, що також Австралія заявила про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Як заявила глава МЗС Меріс Пейн, Гуайдо визнається тимчасовим президентом Венесуели до проведення в країні президентських виборів.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль офіційно визнає лідера венесуельської опозиції президентом країни.