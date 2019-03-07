Німеччина схвалила план Макрона з реформування Євросоюзу

ФРН підтримує ідею створення єдиної європейської Ради безпеки і зміцнення оборонної політики

Германия приветствует инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по реформированию Европейского Союза. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он добавил, что Германия приветствует тот факт, что президент Франции изложил свои идеи перед европейскими выборами (голосование по избранию депутатов Европарламента пройдет во всех странах ЕС 23-26 мая).

"Мы рады столь громким голосам в поддержку Европы - как в случае с французским президентом. Федеральное правительство ценит, что Эммануэль Макрон привнес свои представления в обсуждение", - отметил Зайберт..

Зайберт подчеркнул, что ФРГ поддерживает целый ряд положений инициативы Макрона, в частности, отметив идею создания единого европейского Совета безопасности, укрепления оборонной политики ЕС, выработку совместного понимания в миграционных вопросах, а также предложение сделать акцент на инновациях в экономике.

Представитель правительства ФРГ добавил, что федеральное правительство приветствует, что Макрон готов к изменению "европейских договоров там, где это необходимо".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европейского союза к пересмотру Шенгенской зоны. В частности, Макрон считает, что необходимо усилить пограничный контроль и исполнять определенные обязанности.