Макрон закликає ЄС переглянути Шенгенську зону

Фото: Еммануель Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)

Президент Франції вважає, що потрібно посилити безпеку на кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європейського союзу про необхідність перегляду Шенгенської зони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Франції.

Зокрема, Макрон вважає, що необхідно посилити прикордонний контроль у Шенгенській зоні і виконувати певні обов'язки.

"Ми повинні переглянути Шенгенську зону: всі ті, хто хочуть брати участь, повинні виконувати зобов'язання відповідальності", - заявив французький президент.

Макрон зазначив також, що країнам Шенгенської зони необхідно прийти до єдиних правил надання притулку для біженців.

Нагадаємо, раніше парламент Франції прийняв у першому читанні законопроект, який дозволив би французьким домогосподарствам вимагати податкові пільги, якщо вони поселять у себе біженців. Депутати проголосували за те, щоб дозволити сім'ям вираховувати до 1500 євро (або 5 євро в день) зі свого річного податку на прибуток, якщо вони забрали біженця в свій будинок.

Відзначимо, ще в минулому році президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що підтримує запровадження фінансових санкцій відносно країн Європейського союзу, які відмовляються приймати біженців.

Додамо, що нещодавно Макрон заявив, що країни ЄС, які не беруть участі у вирішенні міграційного кризи, повинні покинути шенгенську зону.