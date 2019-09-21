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Трамп не піде на саміт з клімату на Генасамблеї ООН

Новини » Політика    21.09.2019 - 18:40
Трамп не піде на саміт з клімату на Генасамблеї ООН
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп в цей час проведе засідання, присвячене переслідувань за релігійною ознакою

Президент США Дональд Трамп не буде брати участь в саміті Генасамблеї ООН з питань зміни клімату. Трамп проведе в цей час інше засідання, присвячене переслідувань за релігійною ознакою, повідомляє телеканал CNN.

Повідомляється, що сесія з питань релігійної свободи стане центральним елементом" візиту Трампа до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Вона розпочнеться в той час, коли на кліматичному саміті буде виступати представник Китаю.

"Цей захід спрямований на те, щоб підкреслити і розширити міжнародну підтримку релігійної свободи на тлі посилення переслідування людей за їх власних переконань і віри", - сказав представник американської адміністрації, коментуючи засідання по релігії, головою якого стане Трамп.

На саміті з клімату будуть присутні десятки лідерів різних країн. США на кліматичному саміті представить головний заступник помічника держсекретаря США з питань океанів, навколишнього середовища і науковим справах Марсія Берникат.

Нагадаємо, Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухани на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. При цьому американський лідер зазначив, що у зустрічі зацікавлений насамперед Іран.

Додамо, що під час саміту запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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Новини України ООНДональд Трамп
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