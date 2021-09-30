ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Росія погрожує заборонити YouTube за блокування каналів Russia Today

Новость на русском →
Росія, Четвер 30 вересня 2021 00:39
Росія погрожує заборонити YouTube за блокування каналів Russia Today Фото: Росія погрожує заблокувати YouTube у відповідь на блокування каналів RT (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Росія пригрозила заблокувати YouTube в країні у відповідь на блокування двох німецькомовних каналу Russia Today. Про це йдеться в листі який російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку направила в Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Роскомнагляду вимагає в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з YouTube-каналів "RT DE" і "Der Fehlende Part", що належать російському ЗМІ "Russia Today".

"У разі невиконання власником ресурсу попередження Роскомнадзора, законодавством передбачені заходи повного або часткового обмеження доступу", - йдеться в заяві Роскомнадзора.

Роскомнагляд заявляє, що дії адміністрації Google нібито порушують ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї та є актом цензури щодо російських ЗМІ.

Також Роскомнагляд нагадав про штрафи за "ігнорування власниками інтернет-ресурсів попереджень про порушення прав росіян в мережі", включаючи "цензуру російських ЗМІ". Вони можуть досягати 1 млн рублів, а при повторній відмові від виконання вимог - 3 млн рублів.

Нагадаємо, що YouTube заблокував два російські канали RT, які фінансуються Кремлем. Причиною для блокування каналів стало поширення неправдивої інформації про коронавірус.

Також повідомлялося, що YouTube блокуватиме всі канали, які поширюють фейки про вакцинацію від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація YouTube
NEWS
Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися
Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ