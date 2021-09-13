У Німеччині регулятор почав сертифікацію газопроводу "Північний потік-2"
Фото: німецький регулятор отримав документи на сертифікацію" Північного потоку-2 " (Getty Images)
Федеральне агентство Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу"Північний потік-2". Розгляд документів і прийняття рішення займе до 4 місяців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Montel.
Відзначається, що регулятор отримав всю необхідну документацію про газопровід потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік по дну Балтійського моря. Процес сертифікації розпочали 8 вересня.