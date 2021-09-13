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У Німеччині регулятор почав сертифікацію газопроводу "Північний потік-2"

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Німеччина, Понеділок 13 вересня 2021 14:07
У Німеччині регулятор почав сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" Фото: німецький регулятор отримав документи на сертифікацію" Північного потоку-2 " (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Федеральне агентство Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу"Північний потік-2". Розгляд документів і прийняття рішення займе до 4 місяців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Montel.

Відзначається, що регулятор отримав всю необхідну документацію про газопровід потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік по дну Балтійського моря. Процес сертифікації розпочали 8 вересня.

Нагадаємо, що 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу " Північний потік-2".

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Германия Північний потік-2
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