Німеччина передасть Україні ППО IRIS-T найближчими тижнями, - голова МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в ході брифінгу .

Варто зауважити, що раніше в Німеччині планували передати нові системи ППО не раніше осені, але тепер прогноз щодо поставок змінився.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM - це новітня система ППО середньої дальності дії. Ракети IRIS-T для цього комплексу були вдосконалені - збільшена потужність двигуна і головка самонаведення замінена на радіолокаційну. Дальність роботи комплексу становить до 40 км на відстані 20 км по висоті цілі і 250 км за виявленням цілі по дальності.