Німеччина передасть Україні ППО IRIS-T найближчими тижнями, - голова МЗС

Німеччина планує передати українським військовим новітні системи ППО IRIS-T вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в ході брифінгу.
Варто зауважити, що раніше в Німеччині планували передати нові системи ППО не раніше осені, але тепер прогноз щодо поставок змінився.
Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM - це новітня система ППО середньої дальності дії. Ракети IRIS-T для цього комплексу були вдосконалені - збільшена потужність двигуна і головка самонаведення замінена на радіолокаційну. Дальність роботи комплексу становить до 40 км на відстані 20 км по висоті цілі і 250 км за виявленням цілі по дальності.
Нагадаємо, раніше у Бундестазі закликали збільшити поставки озброєння Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьке військо.
Після цього у Міноборони ФРН заявили, що Німеччина не може наростити поставки зброї Україні через військові загрози, які виходять від сучасної Росії, погодившись на можливе ослаблення бундесверу.
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