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Германия передаст Украине ПВО IRIS-T в ближайшие недели, - глава МИД

Фото: Германия передаст Украине ПВО IRIS-T в ближайшие недели (Diehl Defence)
Автор: Иван Носальский

Германия планирует передать украинским военным новейшие системы ПВО IRIS-T уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ходе брифинга.

Стоит заметить, что ранее в Германии планировали передать новые системы ПВО не ранее осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM - это новейшая система ПВО средней дальности действия. Ракеты IRIS-T для этого комплекса были усовершенствованы - увеличенная мощность двигателя и головка самонаведения заменена на радиолокационную. Дальность работы комплекса составляет до 40 км на расстоянии 20 км по высоте цели и 250 км за выявлением цели по дальности.

Напомним, ранее в Бундестаге призывали увеличить поставки вооружения Украине, даже если это временно ослабит немецкое войско.

После этого в Минобороны ФРГ заявили, что Германия не может нарастить поставки оружия Украине из-за военных угроз, которые исходят от современной России, согласившись на возможное ослабление бундесвера.

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