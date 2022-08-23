Германия передаст Украине ПВО IRIS-T в ближайшие недели, - глава МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ходе брифинга .

Стоит заметить, что ранее в Германии планировали передать новые системы ПВО не ранее осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM - это новейшая система ПВО средней дальности действия. Ракеты IRIS-T для этого комплекса были усовершенствованы - увеличенная мощность двигателя и головка самонаведения заменена на радиолокационную. Дальность работы комплекса составляет до 40 км на расстоянии 20 км по высоте цели и 250 км за выявлением цели по дальности.