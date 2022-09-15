Німеччина передасть Україні більше зброї через здатність Києва перемогти, - міністр економіки

"Зараз ви бачите, що це може закінчитися перемогою свободи і демократії", - заявив він.

Міністр заявив, що Німеччина продовжить вирішувати, яку зброю поставляти, обговорюючи це з партнерами по НАТО, додавши, що "в рамках цього процесу, я знаю, що зброї буде більше".

Хабек сказав, що він і перший віце-прем'єр-міністра України Юлія Свириденко на саміті G7 обговорили способи залучення фінансової підтримки для відновлення України.

"Необхідно багато грошей. Більше грошей, ніж можуть принести тільки державні гроші. Нам потрібен інструмент, фонд, який створить сильну і стабільну можливість для компаній інвестувати", - заявив німецький політик, додавши, що Глобальний фонд міг би об'єднати допомогу приватних інвесторів, банків і хедж-фондів.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall відновила 16 одиниць Marder, однак не поставила їх в Україну через перешкоди з боку Берліна.

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина в черговий раз відмовляється від передачі танків і бронетранспортерів Україні, оскільки "жодна країна ще не почала поставки такого озброєння західного зразка для ЗСУ".

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі рішення з боку Німеччини демонстрацією абстрактного страху.