ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Німеччина чекає перезавантаження відносин з США після виборів

Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас закликав до "перезавантаження в трансатлантичному партнерстві" після президентських виборів в США. Він вважає, що це має статися не залежно від того, хто переможе.

Про це пише DW.

За словами Маасу, США будуть "менш залучені в події в світі".

Перезавантаження, за його словами, необхідне, оскільки розбіжності між США і Європою йдуть на користь не тільки "Пекіну і Москві, але також Тегерану і Пхеньяну".

Популярні новини

Маас додав, що уряд Німеччини незабаром після виборів звернутися до Вашингтону з пропозиціями як внесок в новий, трансатлантичний порядок денний.

"Нам потрібно нове загальне розуміння глобальних "правил гри", які в останні роки були порушені різними сторонами ", - вважає Мас.

Раніше повідомлялося, що підтримка України з боку США буде зміцнюватися незалежно від того, хто переможе на виборах президента, які заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що може програти вибори тільки в разі махінацій.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборыСполучені Штати Америки