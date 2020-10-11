Байден заявив, що програє вибори в США тільки в разі махінацій

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що може програти вибори тільки в разі махінацій. Згодом він уточнив, що прийме результати голосування в разі поразки.

Про це пише агентство Reuters.

Він закликав своїх виборців прийти на дільниці.

"Обов'язково проголосуйте, тому що єдиний спосіб, яким ми програємо - це шахрайство, що відбувається на виборчих дільницях", - сказав Байден.

Він додав, що команда президента Дональда Трампа намагається перешкоджати голосуванню, ставлячи під сумнів безпеку голосування поштою.

Пізніше в коментарі журналістам Байден сказав, що прийме результати голосування, а його слова були "трохи вирвані з контексту".

Крім цього, раніше він говорив, що його єдиною найбільшою турботою є спроба Трампа "вкрасти" перемогу. Для цього команда Байдена залучила сотні юристів і добровольців, щоб запобігти можливим фальсифікаціям у день виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчих перегонах. Його також підтримує електорат опонента.

Також РБК-Україна писало, що комісія з президентських дебатів США скасувала теледебати Трампа і Байдена, які повинні були відбутися 15 жовтня. До цього у Трампа підтвердили коронавірус.