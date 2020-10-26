Германия ожидает перезагрузку отношений с США после выборов

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к "перезагрузке в трансатлантическом партнерстве" после президентских выборов в США. Он считает, что это должно произойти не зависимо от того, кто победит.

Об этом пишет DW.

По словам Мааса, США будут "менее вовлечены в события в мире".

Перезагрузка, по его словам, необходима, поскольку разногласия между США и Европой идут на пользу не только "Пекину и Москве, но также Тегерану и Пхеньяну".

Маас добавил, что правительство Германии вскоре после выборов обратится к Вашингтону с предложениями - в качестве вклада в новую, трансатлантическую повестку дня.

"Нам нужно новое общее понимание глобальных "правил игры", которые в последние годы были нарушены различными сторонами ", - считает Мас.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины со стороны США будет укрепляться независимо от того, кто победит на выборах президента, которые запланированы на 3 ноября.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что может проиграть выборы только в случае махинаций.