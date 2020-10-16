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США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів президентських виборів, - посол

США, П'ятниця 16 жовтня 2020 06:12
США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів президентських виборів, - посол
Фото: прапор США (unsplash)
Автор: РБК-Україна

Підтримка України з боку США буде зміцнюватись незалежно від того, хто переможе на виборах президента, які заплановані на 3 листопада. Також збережеться і стратегічне партнерство.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко на вебінарі Manor College, передає Укрінформ.

На його переконання, Сполучені Штати і Україна "твердо налаштовані" на зміцнення двосторонніх відносин.

Єльченко нагадав, що двопартійна підтримка українського народу в США зберігалася завжди з часів набуття Україною незалежності.

"Сьогодні, коли Україна переживає найбільші виклики у своїй новітній історії, підтримка США і двопартійний консенсус залишаються твердими", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, понад 17 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США.

Раніше РБК-Україна писало, що для України більш прогнозованим варіантом буде перемога на виборах Джо Байдена, оскільки Дональд Трамп може асоціювати українську державу з негативом через історію з імпічментом.

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