Німеччина відреагувала на домовленості щодо транзиту газу через Україну

Німеччина привітала принципові домовленості щодо транзиту газу, які були досягнуті в Берліні 19 грудня між Росссией і Україною. Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас на брифінгу в п'ятницю, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, Маас сьогодні провів переговори з главою українського МЗС Вадим Пристайко.

"Вітаємо це зближення, сподіваємося, що подальші переговори призведуть до успішних результатів", - сказав Маас, коментуючи домовленості щодо транзиту газу.

РБК-Україна писало, що вчора Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що українська сторона дотримується своєї позиції, і незалежно від місця переговорів і ситуації буде її відстоювати. Він зазначив, що потрібно отримати справедливу оплату за транспортування газу по території України і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні.

Як відомо, тристоронні газові переговори з транзиту за участю України, Росії та Європейського союзу продовжаться 20 грудня в Мінську. У Єврокомісії допускають, що договір щодо транзиту газу може бути підписаний до 1 січня.