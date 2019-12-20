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Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу, - Оржель

Новини » Політика     20.12.2019 - 04:28
Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Переговори продовжаться сьогодні в Мінську

В Міністерстві енергетики та захисту довкілля України також підтвердили, що сьгодні, 20 грудня, переговори по транзиту газу продовжаться у Мінську в тристоронньому форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністерства.

За словами профільного міністра Олексія Оржеля, українська сторона притримується своєї позиції, і незалежно від місця переговорів та ситуації буде її відстоювати.

"Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно - зменшенню ціни на газ,” - наголосив Оржель.

Раніше повідомлялося, що угоду про транзит газу в Європу через територію України підпишуть до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Згодом Російський "Газпром" заявив, що продовжить переговори з Україною з газових питань в п'ятницю в Мінську.

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