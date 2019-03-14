Німеччина відкликала частину дипломатів з Венесуели

Рішення прийнято у зв'язку з загрозою подальшого погіршення ситуації з безпекою

Министерство иностранных дел Германии сократило численность дипломатической миссии в венесуэльском Каракасе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что МИД Германии принял такое решение в связи с тяжелыми условиями жизни и угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью.

"Ситуация в Венесуэле обостряется, в особенности положение жителей столицы", - пояснил решение представитель внешнеполитического ведомства Германии в среду, 13 марта, в Берлине.

Также он указал на неудовлетворительное обеспечение продуктами питания и питьевой водой, а также медицинскую помощь в результате продолжавшегося с 7 марта блэкаута.

В тот же день посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Глава ведомства поблагодарил Кринера и сотрудников посольства в Каракасе "за беспрестанную самоотдачу".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с электроэнергией, которые длятся с 7 марта, в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек.

Как известно, масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло в четверг, 7 марта. Перебои наблюдались в столице Венесуэлы Каракасе и 15 из 23 штатов страны. Одной из причин блэкаута могла стать быть авария на ГЭС в штате Боливар.