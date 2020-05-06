Німеччина відкриває магазини, соціальні контакти обмежені

Уряд Німеччини домовився з представниками регіональної влади дозволити відкритися будь-яким магазинам, які були закриті в результаті карантинних заходів, незалежно від їх площі. Про це повідомляє

продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом'якшеннями. Так, надалі зустрічатися можна буде членам двох домогосподарств - наприклад, дві сім'ї зможуть поїсти разом.

Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин. Рівень відтворення коронавіруса в Німеччині в середньому становить 0,74.

Крім того, у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви і торгові центри. Терміни введення послаблень у спорті будуть обговорюватися 6 травня.