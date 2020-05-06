Германия открывает магазины, социальные контакты ограничены

Правительство Германии договорилось с представителями региональных властей разрешить открыться любым магазинам, которые были закрыты в результате карантинных мер, вне зависимости от их площади. Об этом сообщает

продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями. Так, в дальнейшем встречаться можно будет членам двух домохозяйств - например, две семьи смогут поесть вместе.

Министерство здравоохранения Германии заявило, что уровень воспроизведения коронавируса позволяет ослабить карантин. Уровень воспроизведения коронавируса в Германии в среднем составляет 0,74.

Кроме того, в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры. Сроки введения послаблений в спорте будут обсуждаться 6 мая.