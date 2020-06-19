Меркель підтвердила можливість нових санкцій проти РФ

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Санкції можуть ввести через убивство чеченця

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження стосуватимуться убивства у Берліні чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Про це пише Deutsche Welle.

Меркель наголосила, що рішення про запровадження санкцій буде прийматися за результатами переговорів з російською стороною.

"Ми залишаємо за собою, до якої реакції ми вдамося, як про це вже заявив міністр закордонних справ (Хайко Маас, - ред.). Спершу нам треба зачекати, що покажуть переговори", - сказала канцлер ФНР, відповідаючи на запитання, чи будуть нові санкції проти РФ за замовне вбивство у Берліні.

За її словами, глави держав і урядів країн ЄС на відеоконференції обговорювали лише секторальні санкції проти Росії, запроваджені за її дії проти України . Ці обмеження вирішили подовжити ще на пів року.

Мерекль також додала, що на рівні ЄС обговорюють запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Бундестаг у 2015 році, які ймовірно здійснило головне управління Генштабу РФ.

Нагадаємо, в центрі Берліна 23 серпня 2019 року трьома пострілами з пістолета вбили учасника другої чеченської кампанії, 40-річного Хангошвілі. Прокуратура Німеччини звинуватила громадянина РФ Вадима Красікова у вбивстві громадянина Грузії.

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat з'ясувала, що вбивство Хангошвілі у Берліні в серпні минулого року було заплановано та організовано російською Федеральною службою безпеки.

Нещодавно Маас заявив, що в Німеччині заговорили про нові санкції проти Російської Федерації за вбивсто Хангошвілі.

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Автор: Инна Собора