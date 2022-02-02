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Росія погрожує блокуванням німецьких ЗМІ у відповідь на заборону Russia Today

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Москва, Середа 02 лютого 2022 19:43
Росія погрожує блокуванням німецьких ЗМІ у відповідь на заборону Russia Today Фото: Німеччина заблокувала німецький канал RT (twitter.com/AndyVermaut)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація погрожує заблокувати німецькі ЗМІ у відповідь на рішення Німеччини про заборону мовлення телеканалу Russia Today. Сьогодні німецький регулятор виніс каналу RT DE припис про припинення супутникового і будь-якого іншого мовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Росії.

У російському МЗС зазначають, що німецька сторона заборонила супутникове мовлення RT DE, незважаючи на те, що ліцензію видала Сербія відповідно до Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

"Даний крок позбавляє нас іншого вибору, окрім як приступити до реалізації заходів у відповідь щодо акредитованих в Росії німецьких ЗМІ, а також інтернет-посередників, які довільно і безпідставно видалили акаунти телеканалу зі своїх платформ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина призупинила супутникове мовлення німецькомовного новинного каналу Russia Today ще наприкінці 2021 року через відсутність діючої ліцензії.

До цього YouTube заблокував два німецькі канали Russia Today.

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