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Німеччина змінила правила для тих, хто в'їжджає з-за кордону

Автор: РБК-Україна

У Німеччині набрали чинності нові карантинні правила для тих, хто в'їжджає в Німеччину з країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою. Тепер на самоізоляції необхідно буде провести 10 днів, а не 14, як було раніше.

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Про це повідомляє Die Zeit.

Тепер перед в'їздом в Німеччину заздалегідь необхідно буде вносити особисті дані в онлайн-регістр.

Крім того, тепер перервати карантин при наявності негативного тесту на коронавірус можна буде з п'ятого дня самоізоляції.

При цьому, самоізоляція не потрібна буде жителям прикордонних регіонів, які їздять в іншу країну за покупками, а також водіїв вантажних автомобілів, машиністів і пілотів, дипломатів, представників влади, які повертаються із закордонних поїздок.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір запропонувати прем'єр-міністри федеральних земель ФРН ввести в країні так званий "легкий" карантин.

Крім того, 15 жовтня у Німеччині посилювали карантинні обмеження через поширення COVID-19.

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