У Німеччині планують ввести "легкий" карантин

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір запропонувати прем'єр-міністри федеральних земель ФРН ввести в країні так званий "легкий" карантин. У випадку його запровадження в Німеччині буде заборонена робота барів і ресторанів.

Про це повідомляє видання Bild.

Канцлер виступає з ініціативою закрити ресторани, бари та інші гастрономічні заклади, а також відмовитися від проведення масових заходів.

При цьому передбачається залишити відкритими магазини, школи і дитячі сади, що не повинно стосуватися районів з особливо високими показниками поширення коронавірусу.

У середу, 28 жовтня, відбудуться чергові переговори Меркель з главами регіонів, під час яких обговорюватимуться пропозиції канцлера.

Нагадаємо, раніше німецький регіон Берхтесгеденер ввів локдаун. Він триватиме близько двох тижнів.

Крім того, раніше посилили карантин в Німеччині. По країні ввели різні обмеження, виходячи з захворюваності коронавірусом.

Додамо, що міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті, а також ввели масковий режим. Він буде діяти до 17 січня.